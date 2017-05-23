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Жизнь / Архитектура и дизайн

Pop-Up бутик Chanel в Сен-Тропе

Летняя резиденция французского бренда

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Восьмой год подряд французский бренд Chanel проводит лето в Сен-Тропе. Принимает Chanel на французском побережье отель La Mistralée, где с с апреля по октябрь открывает свои двери pop-up бутик Chanel. Каждый год – в новом оформлении.

В этом году экстерьер бутика выполнен с помощью кирпича песочного оттенка. Интерьер магазина построен на графичных металлических конструкциях, возведенных на фоне белого потолка, пола и окон, заменяющих стены, что делает бутик светлым и очень просторным. В pop-Up бутике представлена коллекция Chanel Prêt-à-Porter (платья, джинсы, свитера, бомберы в морской гамме). Здесь же, кстати, можно присмотреть последние модели часов  J12 и Boy-Friend, а также ювелирную коллекцию Coco Crush.  

После покупок гостям прелагается отдохнуть во дворе бутика с бассейном, креслами, столиками и шезлонгами в бронзово-шоколадной гамме в индустриальном стиле. Работать бутик будет до 2 октября 2017 года.  

 

Buro247.kz

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