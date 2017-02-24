Норман Фостер построил экологичный кампус Apple в Калифорнии

Комплекс на возобновляемой энергии

Создатель Байтерека британский архитектор Норман Фостер разработал проект экологичного кампуса для штаб-квартиры компании Apple

Apple объявили, что кампус площадью пять миллионов квадратных метров разместится в долине Санта Клара в Калифорнии. Здание рассчитано на двенадцать тысяч сотрудников и станет головным офисом компании. Проект назвали Apple Park, и его строительство уже близится к завершению.

Огромное стеклянное здание торообразной формы будет работать полностью на возобновляемой энергии. Это стало возможным благодаря расположению комплекса. Территория кампуса включает в себя несколько гектаров зеленых насаждений и лесов. В офисе и исследовательском центре разместятся зал на 1 000 человек, названный в честь Стива Джобса, электростанция, подземная парковка, а также финесс-центр. Здесь же расположен сад: открытые обеденные зоны для всех сотрудников Apple, размещены посреди сотен свежепосаженных деревьев. Планируется, что новое здание начнет функционировать уже в апреле этого года.

Норман Фостер - британский архитектор, лауреат Императорской и Притцкеровской премий. В 1996 году Фостер разработал проект монумента "Байтерек" для Астаны, чье строительство продлилось до 2002 года. Заказ на создание кампуса для Apple Фостер получил еще в 2009 году от Стива Джобса.

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