Отдых по-японски в маленьком доме Muji Hut

Небольшой домик для отдыха в горах, лесу, близ океана или даже в саду. Японская компания Muji предлагает уникальное решение - загородный дом площадью 9 квадратных метров. Кажется, что жить в таких условиях невозможно. Однако, японские архитекторы доказывают обратное. В доме есть ванная комната, кровать, печь и даже небольшая терраса.

Авторы проекта считают, что внутри комфортно могут разместиться четыре человека. Высота потолков составляет чуть больше двух метров. Большая раздвижная дверь и витражное окно гарантируют достаточное количество света и воздуха. Вся древесина родом из Японии. Внешние стены из обожженного кедра обладают антисептическими свойствами. Традиционно эту технику использовали японские кораблестроители чтобы усилить прочность внешнего каркаса.

Это оптимальный вариант для любителей природы. Учитывая близость живописных гор и лесов, Muji Hut в Алматы может стать спасением от ортодоксальных дач и маргинальных особняков.

Продажи в Японии начнутся уже этой осенью. Цена одного домика составляет ¥3,000,000 или приблизительно 27000$. В стоимость включены все материалы и установка. В зависимости от сложности грунта могут возникнуть дополнительные расходы. Также Muji предлагает пятилетнюю гарантию на каркас здания и годичную на все остальное.