Для отдыха и работы

Немецкая компания LTG разработала мобильные лофты под названием Coodo, которые можно установить для работы и отдыха в каком угодно месте - на пляже, в горах, в лесу

Мы живем в динамичной и шумной среде. Поэтому неудивительно, что каждый из нас время от времени хочет уединения и свободы. Даже на рабочем месте. Для тех, кто ищет покой, немецкая компания LTG разработала мобильные лофты, которые могут быть размещены где угодно: на окраине шумного города, в горах, в лесу, на пляже, на крышах больших домов и небоскребов.

Лофты представляют собой блоки в ретро-футуристическом стиле с закругленными углами. Передвижная конструкция может служить чем угодно: помещением для поп-ап магазинов, для конференций, она может быть офисом, шоурумом и даже домом для отдыха. Материалы, из которых сделаны лофты, соответствуют международным экологическим стандартам. Внешнее оформления лофта можно заказать по желанию (дерево, стекло, пластик), в зависимости от того, для чего кпредназнчена конструкция и где она будет находиться.

Coodo