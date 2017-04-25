Как выжить во время Недели дизайна?

«Рим раскидывается перед вами, как голый мужчина. Все на виду, он открыт для всех. Милан, напротив, – сноб, одетый в хорошо скроенный костюм, и прежде, чем раздеваться перед вами, он должен убедиться, что вы его достойны». Так начинает лекцию об итальянском дизайне наш преподаватель Марко Самиккели. И вправду, Милан – сложный город, который прячет самое лучшее за забором: сады, палаццо, фламинго, мороженое со вкусом просекко. Но, по словам Марко, во время Недели дизайна Salone del Mobile открывается волшебный портал, и город закрутит вас так, что не влюбиться в него невозможно. Студентов Politecnico di Milano это вдохновляет, за полгода учебы похвастать итальянскими друзьями, паролями и секретными местами из нас мало кто может. «Никто вам не даст пригласительных – настаивайте, очаровывайте, врите! Мне важно, чтобы вы были везде одновременно и увидели настоящий Милан. Неделя дизайна – это лабиринт, из которого вы должны найти выход», – рассказывает Марко, и я собираюсь войти в этот лабиринт в первый раз.

1 Правило номер один.

Будьте готовы. Знайте имена, бренды, последние новости и адреса. Составьте личное расписание. Купите билеты на метро заранее, подберите комплекты одежды на каждый день и пейте витамины.

О Milano Design Week я знаю давно от своих увлеченных друзей дизайнеров и архитекторов. Каждую весну они приезжают сюда за идеями и вдохновением, этот год не стал исключением. Я полностью полагаюсь на них в выборе шоу-румов и мероприятий и ныряю в эту кроличью нору.

Отсылка к «Алисе в Стране чудес» не случайна. Вкратце о неделе дизайна: я видела много дверей и держала в руках золотой ключ, но была слишком маленькой, чтобы попасть в волшебный сад, не унывала, шла дальше, встречала безумцев, убивающих время, гусениц, лакеев, похожих на рыб, и видела белые розы, перекрашенные в красный цвет.

Сначала я замечаю перемены в городе и людях. Во-первых, улицы наполняются немецким, английским, русским, французским языками. Прохожие с интересом разглядывают друг друга, у всех отличное настроение, все улыбаются. Внезапно в магазинах и табакериях угрюмые «Dimmi» («Говорите!») сменяются на приветливое «Хау мэй ай хэлп ю?» Это бросается в глаза, потому что «это – город, который возомнил себя Нью-Йорком, но не дотянул до него. Люди просто стали закрытыми и вечно куда-то торопятся. Но торопиться им некуда, потому вся эта неприветливость ужасна», – слова друга-итальянца. «Типичные миланцы общаются только с миланцами. Говорят только по-итальянски и не хотят знать иного, потому что решили что они – самые лучшие», – это уже моя соседка по квартире, из коренных миланезе, которая после года в Лондоне избавилась от этого снобизма. Но в апреле Милан цветет во всех смыслах и становится утопичным городом, где на каждом шагу происходит что-то красивое и удивительное, где все наполняется смыслом и где каждый второй – умный, талантливый и стильный дизайнер. Меня об этом предупреждали, поэтому я пытаюсь не отставать и ношу только самые необычные наряды. Мои одногруппники из нердов в толстовках превращаются в нердов в total black. Все чувствуют давление. Во время Недели моды, поверьте, такого нет.

Четыре дня без остановки мы ходим по дизайнерскому Милану, который разделился на несколько главных зон: зона Тортона, где все связано с инновациями и технологиями; Брера – с уже заявившими о себе брендами и шоу-румами; молодой экспериментальный Ламбрате и новый Чентрале, куда перевезли все самое хорошее из Ламбрате. Обычно необходим один день на один район, это я еще не говорю об основной выставке в Rho Fiera с 26 огромными павильонами – это и есть Salone del Mobile, но она уже совсем для профессионалов и находится за городом. Участников тысячи! Pepsi, Panasonic, Samsung, LG, модные дома Jil Sander, Louis Vuitton, Hermes, Marni, COS – все хотят быть представленными на Неделе дизайна. У кого длиннее очередь, чья инсталляция больше и необычнее, сколько фотографий будет выложено с их хэштегом – бешеная гонка за вниманием. Я свое внимание уделила практически всем, но усвоила для себя, что на выставке есть несколько игроков, на которых обязательно буду выстаивать очередь.

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2 Правило номер два.

Какой бы большой очередь ни была, нельзя пройти мимо шоу-рума Moooi, Nendo, Ikea, Dimore Studio. Ну и, конечно, следить за происходящим в новом районе Ventura Lambrate.

Вечером уставшая толпа, как есть – с чемоданами документов и буклетов, взмыленная после мешанины дизайна, – отправляется на аперитив. Аперитив в Италии – коктейль и неограниченное количество прошутто, сыра, сэндвичей, кускуса с овощами, чипсов и оливок. Но сейчас не о еде, а о знакомствах.

3 Правило номер три.

В вашем кармане должны быть либо визитки, либо истории. Если у вас завяжется разговор с кем-то важным, вы не можете быть просто студентом или туристом.

Я вспоминаю профессоре Марко, который наказал нам не злоупотреблять алкоголем, и, махнув рукой, отправляюсь пить сбальято с друзьями. Сбальято – в переводе «ошибка», коктейль, который в шестидесятых случайно изобрел бармен, нечаянно налив просекко в «Негрони» вместо джина. Так получилась знаменитая легкая версия «Негрони», а Bar Basso, в котором это произошло, стал излюбленным местом миланцев. Туда-то мы и приходим с друзьями, потому что, по словам моего преподавателя, Bar Basso – «лучшее агентство по трудоустройству во время Salone». Визиток у меня нет, я просто прихожу смотреть на подвыпившую толпу красавцев-дизайнеров. Внутри и снаружи нет мест, толпа растягивается до противоположной улицы, стоит галдеж. Мы с трудом заказываем коктейль у бара и идем тесниться со всеми на улице. Я теряю голову (сбальято не такой уж и легкий!) и вдобавок друзей. Пока высматриваю их в толпе, ко мне подходит мужчина и делает комплимент – я стою в блестящей серебряной куртке и удачно выделяюсь в толпе в черном. Мы знакомимся: «Карим... Рашид».

4 Правило номер четыре.

Всегда знайте дизайнеров в лицо. А то пройдете мимо Тома Диксона и Оки Сато из Nendo. Смутившись, говорю, что мы делали с ним интервью для Buro 24/7 Казахстан, он вспоминает и предлагает как-нибудь встретиться. Пока все это происходит, вокруг нас собирается изумленная толпа: «Хочешь мой «Негрони»? Не бойся, я не заразный». «Вижу, ты хочешь уйти, запиши номер», – отпускает меня Карим Рашид и идет пить с дизайнером Moooi. Не зря, совершенно не зря Bar Basso считают самой горячей точкой Недели дизайна.

Я просыпаюсь на пятый день абсолютно изможденная (дизайнерская мебель пробралась в мои сны) и открываю Instagram. Флористы, фуд-блогеры, трэвел-фотографы, модницы и журналисты, за которыми я слежу – все в Милане, все выкладывают фотографии одних и тех же инсталляций. Я борюсь с приступом FOMO и решаю дать себе выходной.

5 Правило номер пять.

Берегите батарейку – телефонную и свою личную. С телефоном понятно, всегда можно носить с собой запасную. А вот со своим телом договориться сложнее. Бессмысленно, конечно, советовать готовиться заранее, но это именно то, что нужно. Пейте витамины, занимайтесь спортом и все-таки не злоупотребляйте алкоголем, а то рискуете не дожить до конца.

Обработка информации после четырех дней яркого, умного, иногда вычурного и пустого, цветного, белого и черного дизайна не под силу уставшему человеческому мозгу. Прихожу к идее разработать приложение в помощь дизайнерам в таких случаях. Беру ноутбук и бронирую себе дом далеко в горах, где проведу ближайшие каникулы. Стараюсь найти жилище с простой мебелью.

Подвожу итоги. Я увидела палаццо, которые закрыты для посетителей в обычные дни, старые заводы, квартиры, нашла дворики и районы, которые поселились в моем сердце, сломала языковой барьер, пусть даже и благодаря ресторанному меню, нашла вдохновение в мебели, сохранила около 500 фотографий и оставила самые интересные брошюры. Вышла из зоны комфорта и сделала за два дня сайт для университетского проекта, увидела, как сияет моя подруга, когда находится в своей среде. Не растеряла приехавших в Милан друзей, с которыми с трудом, но все же смогла встретиться. Город и вправду закрутил, но я, кажется, смогла найти выход из этого лабиринта!

Обсуждаю с одногруппниками их опыт на Неделе дизайна и понимаю: мы стояли на одной точке, но видели все иначе. «Я хочу мой Милан обратно!» – жалуется на толпы и очереди Ванесса. И получает – в воскресенье возле Дуомо тихо и безлюдно, сноб-Милан надевает обратно свой костюм, в табакериях протягивают: «Dimmi!»