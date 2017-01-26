В Мадриде

В Каталонии открылся первый пешеходный мост, полностью напечатанный на 3D-принтере

Помимо изготовления одежды, обуви и мелких бытовых предметов, 3D-принтеры способны производить и объекты промышленных масштабов. Одним из первых примеров внедрения 3D-печати в строительство, стала разработка пешеходного моста в Каталонии.

Небольшая постройка длиной в 12 метров, была создана в Институте современной архитектуры Каталонии. Мост стал частью экологического проекта, который оптимизирует утилизацию и переработку не пищевых отходов. Сама постройка практически полностью состоит из переработанного материала. По словам разработчиков, в будущем 3D-печать может сократить время строительства на 50%–70% и трудовые затраты на 50%–80%.

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