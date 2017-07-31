Офис мечты: Экологичный кампус Apple в Калифорнии

Создатель "Байтерека" британский архитектор Норман Фостер разработал проект экологичного кампуса для штаб-квартиры компании Apple. Здание рассчитано на двенадцать тысяч сотрудников и станет головным офисом компании. Проект назвали Apple Park, и его строительство уже близится к завершению. По плану инженеров весь комплекс будет работать на возобновляемой энергии.

Дизайном футуристичных интерьеров новой штаб-квартиры занимался сэр Джонатан Айв, директор по дизайну Apple. Именно он придумал дизайн iPod и iMac. В ноябре 2005 года Айва вошел в список наиболее влиятельных британцев нашего времени по версии The Sunday Times.

Планировалось, что новое здание начнет функционировать уже в апреле этого года, но пока здесь разместилась лишь часть сотрудников.