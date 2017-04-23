Как выглядит коллекция текстиля, вдохновленная Бьорк

Лондонская студия Klaus Haapaniemi & Co разработала мини-коллекцию текстиля и мебели Black Lake, вдохновленную летним домом Бьорк в Исландии. В Black Lake вошли сделанный вручную диван, тканый гобелен и ковер.

Абстрактный узор, украшающий каждый предмет, вдохновлен вулканическим пейзажем, который окружает дом певицы на берегу Черного озера в Исландии. "Эта коллекция была заказана самой Бьорк. Дизайнера сразу привлекли фантазийные описания пустынных пейзажей, окружающих дом. Поэтому ему захотелось, чтобы эти вулканические наслоения стали частью не только окружающей территории, но и самого дома", – рассказала соучредитель студии Миа Валлениус.

Перед тем как передать заказ певице, дизайнеры выставят свою коллекцию галерее Lokal. Помимо дивана, ковра и гобелена Klaus Haapaniemi & Co планируют создать еще несколько предметов с принтом Black Lake – скорее всего, туда войдут аксессуары вроде шарфов и клатчей.