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Жизнь / Архитектура и дизайн

Как выглядит коллекция текстиля, вдохновленная Бьорк

Вулканические пейзажи

Как выглядит коллекция текстиля, вдохновленная Бьорк

Лондонская студия Klaus Haapaniemi & Co разработала мини-коллекцию текстиля и мебели Black Lake, вдохновленную летним домом Бьорк в Исландии. В Black Lake вошли сделанный вручную диван, тканый гобелен и ковер.

Абстрактный узор, украшающий каждый предмет, вдохновлен вулканическим пейзажем, который окружает дом певицы на берегу Черного озера в Исландии. "Эта коллекция была заказана самой Бьорк. Дизайнера сразу привлекли фантазийные описания пустынных пейзажей, окружающих дом. Поэтому ему захотелось, чтобы эти вулканические наслоения стали частью не только окружающей территории, но и самого дома", – рассказала соучредитель студии Миа Валлениус.

Перед тем как передать заказ певице, дизайнеры выставят свою коллекцию галерее Lokal. Помимо дивана, ковра и гобелена Klaus Haapaniemi & Co планируют создать еще несколько предметов с принтом Black Lake – скорее всего, туда войдут аксессуары вроде шарфов и клатчей. 

Как выглядит коллекция текстиля, вдохновленная Бьорк (фото 1)

Как выглядит коллекция текстиля, вдохновленная Бьорк (фото 2)

Как выглядит коллекция текстиля, вдохновленная Бьорк (фото 3)

Как выглядит коллекция текстиля, вдохновленная Бьорк (фото 4)

Buro247.kz

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