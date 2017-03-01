Из цементного завода в дом-студию: Проект Рикардо Бофилла

Проект La fabrica

Испанский архитектор Рикардо Бофилл превратил заброшенный цементный завод в уникальный экологичный дом-студию

Заброшенный завод по производству цемента архитектор Рикардо Бофилл обнаружил в пригороде Барселоны еще в 1973 году. Именно тогда у него родился проект La fabrica. Но на то, чтобы полностью реконструировать промышленную зону и превратить ее в жилую зону, у архитектора и его команды ушло сорок пять лет.

Завод функционировал еще до времен Первой мировой войны, но после был разрушен. Бофилл и его команда посвятили несколько лет только ремонтным работам, включавшим частичную деконструкцию и возведение новых объектов. Около тридцати башен, подземные коридоры и машинные залы с оборудованием – всего около 1000 кв. м – он превратил в свою резиденцию и офисы принадлежащего ему бюро Taller de Arquitectura.

Рикардо Бофилл и его команда также занялись перепланировкой территории, прилегающей к заводу. На ее месте сейчас находятся цветущие сады из эвкалип­тов, пальм, олив­ко­вых де­ре­вь­ев и ки­па­ри­сов. Дизайном интерьера занималась Марта де Вилалонга, жена Бофилла.

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