100-килограммовый стол из карагача в галерее #pepelsneg в Астане

Прошлым летом Лейла Сарсембаева открыла в Алматы галерею pepelsneg. Из дерева она делает самые необычные предметы: мебель, биоморфные скульптуры и посуду, которые делятся со зрителями историей казахстанского дерева. Лесостепи, Алма-Атинский лесной массив, Аман-Карагай, Чарынская ясеневая дача, по предметам #pepelsneg можно изучать географию. В прошлом году галерея демонстрировала породы дерева на примере стульев, в этом году Лейла решила работать со столами. Она использует полудрагоценные камни, мрамор, стекло, эпоксидную смолу и зеркала. Одна из главных работ галереи – стол весом 100 килограммов. Столешница выполнена из массива 100-летнего карагача, срубленного в аварийном порядке шесть лет назад в парке Горького. Центр стола украшает срез аммонита диаметром 25 сантиметров. Эта работа рассказывает о взаимосвязи природных метаморфоз, не заметных человеку в обыденной жизни.

"В Астану мы приехали в надежде встретить своего зрителя. Здесь проводится масштабная культурная программа, на нее съезжаются люди со всего Казахстана. Родной алматинец никуда не убежит, а познакомиться с жителями регионов в одном месте мы вряд ли сможем в обозримом будущем", – рассказывает Лейла.

Галерея #pepelsneg работает в Астане до 31 августа по адресу: ул. Кабанбай батыра, 58б, здание #6.