Дубай на Марсе: ОАЭ хотят построить свой город на Красной планете

"Марс-2117"

ОАЭ планируют создание обитаемого города на Марсе к 2117 году

Об этом сообщил премьер-министр Арабских Эмиратов и эмир Дубая Аль Мактум в своем Twitter. По его словам, Эмираты планируют инвестировать крупные суммы в собственные космические программы. Новый проект получил название "Марс-2117".

Аль Максут сообщил, что этапы нового проекта уже разрабатываются. Первая часть программы заключается в подготовке специалистов и создании образовательных курсов для молодых ученых. Также правительство ОАЭ планирует собрать международную команду технологов, инженеров, исследователей и ученых, которые будут работать непосредственно над проектом "Марс-2117". Первые научные разработки будут нацелены на решение таких проблем, как доставка экипажа, продуктового и энергетического продовольствия.

Ранее команда ученых и инженеров из Арабских Эмиратов уже представила первые наброски марсианского города. Планируется, что его строительством будут заниматься специально обученные роботы. Во время презентации ученые рассказали не только, как будет выглядеть город, но и какие там будут проведены коммуникации, что будет представлять из себя городская инфраструктура и какие материалы будут использованы при ее строительстве.