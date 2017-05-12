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Жизнь / Архитектура и дизайн

Дома, в которых мы хотим жить: Пять лучших проектов из Казахстана

Интересные и необычные концепты, созданные известными компаниями и независимыми архитекторами

White Line, Равиль Нургисаевич

Одно из самых популярных направлений в современной архитектуре – "органическое". Это архитектура, вписанная в природу, в ней нет четкой геометрии. Она динамична, иногда неправильная. В Казахстане это течение развивается крайне медленно, но появляется все больше идейных пионеров в лице молодых архитекторов. Среди них – Равиль Нургисаевич, студент 4-го курса архитектурного факультета КазГАСА и его проект White Line, главная цель которого – построить здание без какого-либо вреда для окружающей природы. За счет больших панорамных окон с рефлекторными (отражающими) стеклами дом будто сливается с окружающей средой. А монохромные оттенки в интерьере, простота и минимализм создают ощущение пространства. 

 

Shell House, Lenz Architects

Shell House представляет собой безопасное, изолированное пространство, которое органично вписано в окружающую среду. Фасад здания с панорамными окнами можно закрыть специальными алюминиевыми панелями. Одно нажатие кнопки и дом становится похож на панцирь, раковину или военный бункер.

Дома, в которых мы хотим жить: Пять лучших проектов из Казахстана (фото 1)

Форма дома частично напоминает высокотехнологичную юрту. Необычная конструкция из металлического корпуса позволяет наполнить дом естественным светом. Shell включает в себя студию с кухней, спальную комнату, гостевую, несколько санузлов и комнату отдыха. Главный архитектор проекта  Дамир Усенов.

 

"Офисное здание в экостиле", Etnomura

Основная фишка здания – нестандартная планировка. Каждая зона выполнена из разных по фактуре и цвету материалов, что добавляет конструкции объем и рельеф. В отделке преимущественно используются дерево, стекло и фибробетон. Цокольный этаж отведен под паркинг и столовую. Два наземных этажа включают офисы, зоны ожидания, ресепшн и конференц-зал. Общая площадь объекта  1000 кв. м. Дизайн офиса доступен в двух вариантах. В первом офис облицован деревянной вагонкой, во втором  фибробетонными 3D-панелями.

 

ImagineHouse, Алибек Алмасов

Однокомнатный загородный дом  идеальное решение для лесистой алматинской местности. Большие витражные окна закрыты с двух сторон большими бетонными блоками, а деревянные панели позволят укрыться от солнца и уединиться.

Дома, в которых мы хотим жить: Пять лучших проектов из Казахстана (фото 2)

Несмотря на простоту дизайна, Алибек намерен сделать дом высокотехнологичным. На крыше будут установлены солнечные батареи, которые будут накапливать электроэнергию. Под домом разместится накопитель дождевой и талой воды. После очищения и обработки получится чистая, питьевая вода. Кажется, что в ImagineHouse на самом деле можно остаться наедине с природой и не зависеть от внешнего мира.

 

Mountain Residence, AV Architects

Архитекторы из AV Architects известны своими работами для ресторанной сети Parmigiano Group и такими крупными проектами, как Esentai City и Esentai River. Однако, некоторые идеи ждут своего времени и остаются на уровне концепта. Например, Mountain Residence  резиденции, расположенные в высокогорье, вблизи горного курорта "Ак Булак". Закрытый горный городок поможет создать свою небольшую дружную коммуну. Архитекторы умело используют неровный ландшафт и создают баланс современной архитектуры и дикой природы.

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