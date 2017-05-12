Дома, в которых мы хотим жить: Пять лучших проектов из Казахстана

White Line, Равиль Нургисаевич

Одно из самых популярных направлений в современной архитектуре – "органическое". Это архитектура, вписанная в природу, в ней нет четкой геометрии. Она динамична, иногда неправильная. В Казахстане это течение развивается крайне медленно, но появляется все больше идейных пионеров в лице молодых архитекторов. Среди них – Равиль Нургисаевич, студент 4-го курса архитектурного факультета КазГАСА и его проект White Line, главная цель которого – построить здание без какого-либо вреда для окружающей природы. За счет больших панорамных окон с рефлекторными (отражающими) стеклами дом будто сливается с окружающей средой. А монохромные оттенки в интерьере, простота и минимализм создают ощущение пространства.

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Shell House, Lenz Architects

Shell House представляет собой безопасное, изолированное пространство, которое органично вписано в окружающую среду. Фасад здания с панорамными окнами можно закрыть специальными алюминиевыми панелями. Одно нажатие кнопки и дом становится похож на панцирь, раковину или военный бункер.

Форма дома частично напоминает высокотехнологичную юрту. Необычная конструкция из металлического корпуса позволяет наполнить дом естественным светом. Shell включает в себя студию с кухней, спальную комнату, гостевую, несколько санузлов и комнату отдыха. Главный архитектор проекта – Дамир Усенов.

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"Офисное здание в экостиле", Etnomura

Основная фишка здания – нестандартная планировка. Каждая зона выполнена из разных по фактуре и цвету материалов, что добавляет конструкции объем и рельеф. В отделке преимущественно используются дерево, стекло и фибробетон. Цокольный этаж отведен под паркинг и столовую. Два наземных этажа включают офисы, зоны ожидания, ресепшн и конференц-зал. Общая площадь объекта – 1000 кв. м. Дизайн офиса доступен в двух вариантах. В первом офис облицован деревянной вагонкой, во втором – фибробетонными 3D-панелями.

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ImagineHouse, Алибек Алмасов

Однокомнатный загородный дом – идеальное решение для лесистой алматинской местности. Большие витражные окна закрыты с двух сторон большими бетонными блоками, а деревянные панели позволят укрыться от солнца и уединиться.

Несмотря на простоту дизайна, Алибек намерен сделать дом высокотехнологичным. На крыше будут установлены солнечные батареи, которые будут накапливать электроэнергию. Под домом разместится накопитель дождевой и талой воды. После очищения и обработки получится чистая, питьевая вода. Кажется, что в ImagineHouse на самом деле можно остаться наедине с природой и не зависеть от внешнего мира.

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Mountain Residence, AV Architects

Архитекторы из AV Architects известны своими работами для ресторанной сети Parmigiano Group и такими крупными проектами, как Esentai City и Esentai River. Однако, некоторые идеи ждут своего времени и остаются на уровне концепта. Например, Mountain Residence – резиденции, расположенные в высокогорье, вблизи горного курорта "Ак Булак". Закрытый горный городок поможет создать свою небольшую дружную коммуну. Архитекторы умело используют неровный ландшафт и создают баланс современной архитектуры и дикой природы.