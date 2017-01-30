По версии Лондонского музея дизайна

На ежегодном конкурсе, проводимом Лондонским музеем дизайна, в почетной номинации "Дизайн года" победу одержал совместный проект IKEA и профильного агентства ООН по созданию жилья для беженцев

Временное сооружение под названием Better Shelter состоит из 68 пластиковых модулей с теплоизоляцией, для освещения и питания электропироборов используются солнечные батареи. Возводится жилье всего за несколько часов и вмещает в себя до пяти человек. По словам создателей, убежища могут выдерживать даже экстремальные погодные условия.

Созданием временного жилья IKEA и ООН занимаются с 2013 года. С этого времени "домики" стали укрытием для более чем 65 миллионам человек. География распространения временных жилищ разная: от Ирака и Эфиопии до Непала и Греции. "Better Shelter занимается одним из главных вопросов нашего времени: как дать убежище людям, попавшим в экстремальную ситуацию, будь то война или природная катастрофа", – отмечает профессор Кингстонского университета Яна Шольце.