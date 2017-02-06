Только на один номер

Английский художник, график и фотограф Дэвид Хокни сделал редизайн логотипа британской газеты The Sun

Правда, новый логотип от Хокни будет использован только в одном выпуске. Там же будет опубликовано интервью одного из самых заметных представителей поп-арта и одного из влиятельнейших художников XX столетия. Рисунок также будет использоваться на рекламных билбордах газеты в округах Лондона.

"Ничто не демонстрирует главенствующее положение The Sun среди британской периодики, как эксклюзивная работа самого уважаемого и любимого британского художника нашего времени. Мы очень гордимся тем, что можем предложить нашим читателям их собственную копию работы Дэвида Хокни, и очень рады, что он выбрал именно нашу газету", – рассказал Тони Галлахер, главный редактор The Sun.



