Премия Mies van der Rohe Award 2017

Объявлен шорт-лист европейской архитектурной премии Mies van der Rohe Award 2017

Людвиг Мис ван дер Роэ - великий немецкий архитектор-модернист, творчество которого во многом определило облик городской архитектуры XX века. Именно Мису ван дер Роэ принадлежит изобретение "стеклянных" домов с окнами от пола до потолка и проект небоскреба Сигрэм Билдинг в Нью-Йорке 1958 года, которое позже стало прототипом для большинства современных корпоративных офисов.

Европейская архитектурная премия имени Миса ван дер Роэ организована в 1988 году, спустя 19 лет после смерти немецкого архитектора, и с тех проводится раз в два года. Цель премии - поддержать европейских архитекторов, к которым организаторы Mies van der Rohe Award причисляют английские студии даже после Брексита.

Следующая церемония награждения пройдет 26 мая в Барселоне. Шорт-лист ее номинантов уже известен. Жюри отобрало в общей сумме 40 финалистов из 355 заявок. Мы выбрали самые интересные работы, включая первую финскую жилую многоэтажку из дерева, подземный мемориал в Ривесальте и центр Fondazione Prada.