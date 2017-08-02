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Инсталляция COS в Сеуле
Совместно с архитектурным бюро Snarkitecture
Уже несколько лет шведский бренд одежды COS сотрудничает с архитектурным бюро из Нью-Йорка Snarkitecture. Вместе компании создают арт-проекты, которые представляют в разных странах. В этот раз бренд разработал инсталляцию для центра современного искусства в Сеуле.
Опираясь на коллекции и ценности COS, Snarkitecture подготовили целую интерактивную выставку, которая приглашает посетителей исследовать понятие шанса и удачи. Инсталляция, составленная из тысячи стеклянных мраморных шариков, стала ее центральной работой.
"Мы очень рады продолжить наше сотрудничество с COS для первого проекта Snarkitecture в Сеуле. Установка объединяет паттерны последней коллекции COS с подходом Snarkitecture для создания интерактивной среды", – рассказали Дэниел Аршам и Алекс Мустонен, сооснователи студии Snarkitecture. Увидеть инсталляцию можно будет в арт-центре Gana в Сеуле с 8 ноября.
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