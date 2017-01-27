Airbnb и Pantone разработали "зеленый" дом-сад

Его можно арендовать

Переночевать в лесу? Теперь это можно сделать даже в центре Лондона, благодаря новому проекту Airbnb и Pantone

Жизнеутверждающий зеленый, символизиюрующий надежду и связь человека с природой, станет основным цветом в 2017 году по версии Pantone. Именно этот оттенок вдохновил сервис по аренде жилья Airbnb и институт цвета Pantone cоздать "зеленые" апартаменты, которые позволят гостю почуствовать себя в лесу, даже находясь в центре города.

Необычный дом находится в историческом районе Кларкенуэлл центрального Лондона. Помещение включает в себя лесопарковую зону ресепшен, крытую оранжерею, оборудованную под столовую, спальню-сад со скошенным газоном, уголок с шатром для детей и небольшой огород с травами и зеленью на кухне. Апартаменты полностью интерактивны. Арендаторы могут заняться сбором трав, заварить чай из листьев растений, выращенных в саду, посадить цветы в специальную вазу-террариум, а также включить звуки природы на ночь. Одна ночь в таком доме обойдется в 200 фунтов. Забронировать апартаменты можно на сайте.