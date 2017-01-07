25 архитектурных шедевров 2016 года

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Издание Wired из Сан-Фрациска считает, что 2016 стал невероятным годом для архитектуры. И приводит 25 примеров, чье появление достойно звания произведения искусства

В 2016 году архитекторы преобразовали ряд офисных зданий, небоскребов и музеев. Они "воскресили" подзабытые материалы вроде кирпича и фанеры. Они нашли новые способы внедрения современных форм в исторический контекст и пейзаж. Они смогли сделать главное - нашли новые пути для слияния современных архитектурных форм и окружающего пространства.

Архитектурных зданий, достойных звания шедевра, Wired насчитали 25. Среди них: современный музей афроамериканского искусства и культуры в Вашингтоне, Эльбская филармония в Гамбурге, здание администрации порта Антверпена по проекту Захи Хадид, музей искусств Луиссвилл в Кентукки и другие. Со всеми знаковыми архитектурными зданиями 2016 года можно ознакомиться ниже.