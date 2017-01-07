В 2016 году архитекторы преобразовали ряд офисных зданий, небоскребов и музеев. Они "воскресили" подзабытые материалы вроде кирпича и фанеры. Они нашли новые способы внедрения современных форм в исторический контекст и пейзаж. Они смогли сделать главное - нашли новые пути для слияния современных архитектурных форм и окружающего пространства.

Архитектурных зданий, достойных звания шедевра, Wired насчитали 25. Среди них: современный музей афроамериканского искусства и культуры в Вашингтоне, Эльбская филармония в Гамбурге, здание администрации порта Антверпена по проекту Захи Хадид, музей искусств Луиссвилл в Кентукки и другие. Со всеми знаковыми архитектурными зданиями 2016 года можно ознакомиться ниже. 

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года

25 архитектурных шедевров 2016 года