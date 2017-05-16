В Алматы открылась фотовыставка Almaty Street Photo

Выставка уличной фотографии - Almaty Street Photo (ASP) проходит в рамках проекта "АЛМА-АТА & АЛМАТИНЦЫ". Его основная цель – развитие направления авторской уличной фотографии в Алматы. ASP всецело поддерживают локальное фотоискусство и хотят показать зрителю привычный образ повседневности с абсолютно нового ракурса. Тема проекта - фотографическое документирование окружающего пространства и человека в нем.

Жанр уличной фотографии крайне сложно категоризировать. В него включают документальную съемку, фотографии, сделанные в общественных местах, пикториальные работы и т.д. Особую популярность жанр получил с появлением 35-милиметровых дальномерных камер, которые упростили процесс получения снимков. А современные смартфоны и цифровые камеры и вовсе сделали из каждого второго человека "фотографа". На выставке будут показаны нетипичные образы нашего окружения, моменты, которые могут исчезнуть в любую минуту.

Сергей Ходанов

Авторы проекта верят, что представленные на выставке работы смогут показать повседневность иначе – красиво и иронично. Выставка продлится с 16 по 26 мая, в арт-галерее "Белый Рояль".

Анель Айбасова

Алексей Попцов

Анвар Ракишев

Шефа Надуралиева