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В Алматы открылась фотовыставка Almaty Street Photo
16-26 мая
Выставка уличной фотографии - Almaty Street Photo (ASP) проходит в рамках проекта "АЛМА-АТА & АЛМАТИНЦЫ". Его основная цель – развитие направления авторской уличной фотографии в Алматы. ASP всецело поддерживают локальное фотоискусство и хотят показать зрителю привычный образ повседневности с абсолютно нового ракурса. Тема проекта - фотографическое документирование окружающего пространства и человека в нем.
Жанр уличной фотографии крайне сложно категоризировать. В него включают документальную съемку, фотографии, сделанные в общественных местах, пикториальные работы и т.д. Особую популярность жанр получил с появлением 35-милиметровых дальномерных камер, которые упростили процесс получения снимков. А современные смартфоны и цифровые камеры и вовсе сделали из каждого второго человека "фотографа". На выставке будут показаны нетипичные образы нашего окружения, моменты, которые могут исчезнуть в любую минуту.
Сергей Ходанов
Авторы проекта верят, что представленные на выставке работы смогут показать повседневность иначе – красиво и иронично. Выставка продлится с 16 по 26 мая, в арт-галерее "Белый Рояль".
Анель Айбасова
Алексей Попцов
Анвар Ракишев
Шефа Надуралиева
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