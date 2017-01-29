Жить здесь и сейчас

Шведский производитель Volvo Cars рекламу нового автомобиля посвятили карьеристам, которые в погоне за профессиональным успехом забыли о себе и своих хобби

Маркетологи Volvo Cars выяснили, что в среднем по всему миру, 6 из 10 человек хотят больше проводить времени на свежем воздухе, заниматься спортом и любимыми хобби. Но вести активно свою жизнь 68% мешает работа и домашние хлопоты. Решить, хотя бы частично, эту проблему может новый автомобиль V90 Cross Country, считают маркетологи Volvo. Он позволит вырвать человека из ежедневной рутины и вернуть страсть к приключениям.

Рекламная кампания V90 Cross Country посвящена карьеристам, которые в погоне за успехом забыли о себе и своих увлечениях. Действие ролика происходит в Торонто. Действующие лица - уставшие жители, которые решили "перезагрузиться" и посвятить время своим увлечениям: серфингу, езде на велосипеде, бегу.

За основу в рекламе V90 Cross Country был взят труд британского философа Алана Уотса, который писал, что часто люди живут в иллюзорном будущем вместо того, чтобы принимать реальное настоящее и призывал жить здесь и сейчас, жить на полную.