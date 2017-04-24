В Алматы прошла презентация MINI Countryman нового поколения

Новый MINI Countryman - самый крупный кроссовер за всю историю существования британской марки. Новинка на 20 см длиннее и на 3 см шире своего предшественника, колесная база увеличилась на 7,5 см. Это никак не сказалось на внешней компактности автомобиля, зато салон стал заметно просторнее. Задние сидения могут сдвигаться на 13 см, а центральная спинка складывается "в стол" длиной 40 см и шириной 20 см. Кроме того, наклон спинки можно регулировать: для большего комфорта или чтобы увеличить багажный отсек. Кстати, его объем вырос до 450 л, но при необходимости его можно увеличить до 1390 л.

Mini Countryman второго поколения отличает и ряд новых функций. В модели впервые появились двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз, электрорегулировка кресел и три режима вождения (Mid, Sport, Green). Крышку багажника оснастили электроприводом, центральную панель приборов – интуитивным 8,8-дюймовым сенсорным дисплеем, ксеноновые фары заменили на адаптивную LED-оптику. Крышка багажника открывается и закрывается бесконтактно, а условия сложных поездок теперь можно регистрировать с помощью MINI Country Timer.

К слову, с MINI Countryman легко отправляться в роад-трипы, где приходится прокладывать путь самостоятельно и уходить с асфальта. Все благодаря усовершенствованной системе полного привода ALL4 – он отлично оптимизирует тягу между передней и задней осями. Что значит – автомобиль преодолевает скользкое покрытие так же легко, как и сухой асфальт. Увеличить управляемость модели помогут системы Perfomance Control и Dynamic Damper Control.

Еще одна важная новость – впервые автомобиль MINI выпущен в плагин-гибридном варианте. Проще говоря, такой MINI Countryman может ездить как на электротяге, так и в комбинации бензин–электро для достижения максимальной мощности. Для заказа в Казахстане плагин-гибридная версия кроссовера станет доступна в ближайшее время.

Традиционные модели с бензиновым или дизельным мотором объемом 1,5 или 2 литра уже можно приобрести в "Автоцентре-Бавария" по цене от 8,9 до 12,9 млн тенге.

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Источник: https://www.buro247.ru/buro-247-loves/buro-247-choice-of-the-day/28-mar-2017-best-coffee-makers-jura.html