Самый быстрый автомобиль Ferrari

789 лошадиных сил

Ferrari представил самый быстрый и мощный автомобиль в истории марки

В этом году Ferrari исполняется 70 лет. В честь своего юбилея компания подготовила выпуск нового спорткара Superfast - технически самого совершенного. Новый атмосферный двигатель стал самым мощным из всей линейки Ferrari. Это также первый серийный автомобиль Ferrari с электроусилителем рулевого управления вместо гидравлического.

Общая масса Ferrari Superfast составляет 1525 кг, то есть он на 110 кг тяжелее F12tdf. Тем не менее, спорткар от этого не стал неповоротливее. Отдача мотора балансирует показания скорости: свыше 340 км/ч и всего 2,9 секунд для разгона до 100 км/ч.

Говоря о дизайне, фронтальная часть Superfast несколько агрессивнее предыдущих моделей, фары - полностью светодиодные. Особенно изменился салон: в него поместили новую приборную панель, дефлекторы расположены в другом порядке, слегка отличаются руль и сидения. Во многом инженеры Ferrari вдохновлялись одной из самых известных моделей компании - купе 365 GTB4 Daytona.

Автомобиль Ferrari 812 Superfast можно будет рассмотреть в деталях на Женевском автосалоне, продажи стартуют сразу после него. Цена на новую модель пока не сообщается.