Последний экземпляр

Rolls-Royce завершает производство линейки Phantom VII

Rolls-Royce представил первый автомобиль Phantom более 90 лет назад, периодически перевыпуская модель согласно новым веяниям и техническим требованиям. За время существования марки было представлено семь ее вариаций. Последняя из которых – Phantom VII. На очереди новая версия модели – Phantom VIII.

Последний в истории Phantom VII заказ пришелся на коллекционера автомобилей Rolls-Royce. Он попросил дизайнеров выполнить модель в морском стиле: в глубоком синем оттенке Blue Velvet, с обивкой из белой кожи и деревянными панелями с изображениями океанического лайнера 30-х.

Детали и дата выхода Rolls-Royce Phantom VIII пока держатся в секрете.