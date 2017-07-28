Революция "суперлюкс": Новый Rolls-Royce Phantom

С 1925 года Phantom считается флагманом британской компании Rolls-Royce. Каждая модель Phantom год за годом сохраняла статус "Лучший автомобиль в мире". Сегодня компания представила восьмое поколение легендарной модели, с которой планирует совершить революцию в автомобильном сегменте "суперлюкс". "Глобальная презентация нового Rolls-Royce – это всегда особенный момент для BMW Group (с 1998 года Rolls-Royce Motor Cars является дочерней компанией BMW. –Прим. ред.). В данном случае он – экстраординарный, поскольку мы презентуем самый главный продукт роскоши в мире – Phantom. Это новое слово в дизайне, инженерии и уникальном опыте Bespoke", – сказал Петер Шварценбауэр, председатель компании Rolls-Royce и член правления BMW Group.

В восьмом поколении модель получила алюминиевую раму, которую назвали "архитектура роскоши". Если большинству производителей приходится идти на компромисс и заимствовать рамы у других моделей, то для Phantom была создана собственная уникальная. Благодаря этому автомобиль стал легче, крепче, удалось увеличить колесную базу и изменить дизайн экстерьера. А благодаря более чем 130 кг изоляционного материала новый Phantom стал "самым тихим автомобилем в мире".

Под капотом расположился уже привычный двигатель V12, оснащенный двумя турбонагнетателями, мощность которого составляет 563 лошадиные силы. Даже при 1700 оборотах мотор способен выдавать целых 900 Нм крутящего момента. Цена пока неизвестна, короткобазная модель прошлого поколения стоила $422 925, Phantom с длинной базой –$497 525.