Кукла, которая хотела водить машину

Испанское подразделение Audi выпустило рекламный ролик, в котором показывают, что игра, как и вождение машины, не должны зависеть от половой принадлежности

Действие рекламного ролика под названием "Кукла, которая хотела водить машину" разворачивается в магазине игрушек после закрытия. Как и во всех детских магазинах игрушки для девочек и мальчиков находятся на разнх полках. Как только двери магазина закрываются, игрушки оживают. Среди них и кукла в розовом платье, сидящая в роскошной карете. Главная героиня, недовольная своей каретой, убегает с полки для девочек и находит машину своей мечты- Audi R8. Она не раздумывая садится на место водителя и начинает путешествие по магазину игрушек. Увлекшись вождением, она не умпевает вернуться на свое место к открытию магазина. В итоге её находит мальчик, мама которого сомневается, что кукла в розовом платье продаётся в комплекте с машиной.