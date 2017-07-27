Первый Rolls-Royce Black Badge в Казахстане

C 1904 года Rolls-Royce считается абсолютом автомобильной роскоши. Над каждым автомобилем вручную трудятся инженеры, дизайнеры, кожевники и мастера по дереву. На днях Rolls-Royce Motor Cars Almaty в составе "Астана Моторс" презентовали первый и единственный Rolls-Royce серии Black Badge в Казахстане.

"Есть особая категория людей – смелые и дерзкие, они не боятся идти на риск, разрывать шаблоны, нарушать правила и бросать вызов общественным условностям. Они живут на пределе. Они играют по-крупному. Они меняют мир. Именно для них мы создали серию Black Badge", – говорит Торстен Мюллер-Отвос, генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars.

В самом деле, серию Black Badge можно заметить издалека. Особый глубокий черный цвет моментально бросается в глаза. В процессе покраски на каждый последующий слой наносят грунт, специальную краску Xirallic и финишный лак с высоким уровнем глянца. Специально для новой серии легендарный символ бренда – "дух экстаза" – впервые предстает в глубоком черном цвете, как и характерная решетка радиатора Rolls-Royce. А для производства новых дисков использовался специальный инновационный композитный материал (углепластик) из легких сплавов. Инженеры бренда работали над этой технологией четыре года.

Также на Ghost Black Badge был модифицирован 6,6-литровый двигатель V12, выдающий 603 лошадиные силы и 840Нм крутящего момента. Он позволяет разогнать автомобиль весом 2490 кг до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Для того чтобы справляться с повышенной мощностью, была доработана восьмиступенчатая коробка передач. Благодаря особой технологии Intuitive Throttle Response автомобиль способен быстрее реагировать на нажатие педали газа. А во время резкого торможения трансмиссия быстрее переключается вниз и начинает торможение двигателем, что делает динамичное вождение безопаснее. Также была изменена конструкция подвески и рулевого управления. Несмотря на все это, Ghost Blaсk Badge сохраняет фирменную плавность хода Rolls-Royce, но сильнее фокусируется на водителе.

Поверхности салона выполнены из углепластика с алюминиевым волокном. Подобный материал можно встретить в авиакосмической отрасли. Самолеты, покрытые этим материалом, становятся незаметны для радаров. А на приборной панели Black Badge появились особые часы, их стрелки окрашены в яркий оранжевый цвет, а на циферблате разместилась эмблема –Unlimited (знак бесконечности).

Цена на данный Rolls-Royce Ghost Black Badge составляет 155 миллионов тенге. На сегодняшний день это единственный автомобиль серии Black Badge в Казахстане.