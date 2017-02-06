А что вы скажете своей дочери?

Audi представили новый рекламный ролик, в котором компания выступает за равные права для всех, вне зависимости от гендера

В небольшом ролике рассказывается история девочки, которая участвует в соревнованиях по картингу наравне с мальчиками. Пока она пытается обогнать соперников, ее отец рассуждает, как именно он должен воспитать свою дочь. "Должен ли я сказать ей, что ее дедушка важнее, чем ее бабушка? Что, несмотря на свое образование, свои навыки, она всегда будет проигрывать любому мужчине, которого она встретит в своей жизни? Или я смогу сказать ей нечто совершенно другое?" – размышляет герой.

Этим роликом Audi America выступили за равную оплату труда вне зависимости от пола. "Прогресс заключается в каждом решении, которое мы принимаем, каждой технологии, которую мы разрабатываем, каждом автомобиле, который мы собираем. Это наше прошлое, наше будущее, наш смысл существования", – написано в официальном обращении Audi.