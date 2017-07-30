Что нужно знать о Tesla Model 3

Вчера прошла презентация долгожданной новинки от Tesla – Model 3. Известно, что первые 30 моделей уже сошли с конвейера и вся презентация работала на батареях самой Tesla Model 3. Огромный проектор был установлен на крыше автомобиля и работал на протяжении всего выступления Илона Маска. Основатель компании отметил, что наладить производство новой модели станет серьезным достижением для компании. "Да, мы входим в производственный ад. Как говорится, если идете через ад... продолжайте идти", – отшучивается Илон.

Маск сказал, что будущее уже наступило, именно поэтому дизайн третьей модели Tesla стал максимально простым и минималистичным. Потому что в будущем "нам не нужно будет смотреть на приборную панель, можно будет заняться чем угодно –смотреть кино, разговаривать с друзьями или даже уснуть". Каждая Model 3 способна к полной автономии. На автомобиле расположено восемь камер, передний радар и двенадцать ультразвуковых сенсоров.

Особенное внимание на презентации уделили безопасности. Model 3 сравнили с одним из самых безопасных автомобилей на рынке – Volvo S60. На видео показали тесты столкновений Volvo и Tesla, первая была смята значительно сильнее. В конце следующего года Tesla планирует выпускать 10 000 автомобилей в неделю. На данный момент существует 50 Model 3, 30 из которых были построены для клиентов, а 20 – исключительно для тестов и дальнейших разработок.