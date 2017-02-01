"Беспечный ездок"

Создатели фильма "Большой Лебовски" сняли рекламный ролик для Mercedes, вдохновившись фильмом "Беспечный ездок"

"Беспечный ездок" - один из первых фильмов в жанре роуд-муви о приключениях двух байкеров, которых сыграли актеры Питер Фонда, Деннис Хоппер. В небольшом ролике описывается придорожный американский бар, заполненный байкерами всех мастей. Какой-то смельчак блокирует выезд припаркованным около байкерского бара мотоциклам. Обнаружив это, байкеры дружно выходят наружу. Тут появляется и сам Питер Фонда, под аккомпанемент культовой композиции Born To Be Wild, появившейся в оригинальном фильме. Переглядываясь, они понимают, что встретились со своим кумиром, который вытатуирован у многих на плечах и руках.