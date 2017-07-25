BMW 7-й серии исполняется 40 лет

Для баварской автомобильной компании 7-я серия всегда была одной из самых важных. Выпуск первого поколения начался в 1977 году, именно тогда BMW начала экспериментировать с новыми технологиями, такими как встроенный компьютер. Это была первая BMW с системой ABS, водительской подушкой безопасности и сложной системой климат-контроля. В этом году "семерке" исполняется 40 лет. На Франкфуртском автошоу в сентябре в честь сорокалетия серии баварская марка покажет 7 Series Edition 40 Jahre.

Это специальная версия флагманского седана BMW будет выпущена ограниченной серией – всего 200 автомобилей. Уникальная модель оснащена аэродинамическим пакетом M, специальной отделкой "Shadow line", 20-дюймовыми дисками и особым брендингом. Автомобиль будет доступен в двух цветах: Frozen Silver Metallic и Petrol Mica Metallic. Кожаные кресла выполнены в Smoke White/Cohiba или Smoke White/Black, а панели – из эвкалиптового дерева. 7 Series Edition 40 Jahre будет доступен с 6-, 8- или 12-цилиндровым мотором. Цена и спецификация пока остаются неизвестными.