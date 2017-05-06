Пять электромобилей, которые заслуживают внимания не меньше, чем Tesla

В Tesla Inc. озвучили квартальный доход. На удивление скептиков он вырос вдвое. В первом квартале продано 25 000 автомобилей. Это на 69% больше, чем в прошлом году. И в компании не собираются останавливаться – в 2018 году планируется продать 500 000 машин. Электрокар уже не кажется далекой мечтой. Но создается такое впечатление, что альтернативы Tesla нет. Это впечатление ошибочное. Мы нашли еще пять стильных и необычных электромобилей, о которых вы, вероятно, не слышали.

Morgan EV3

Небольшая английская компания из городка Малверн производит машины с 1909 года. Морганы всегда придерживались своей классической формулы производства. Они до сих пор собирают автомобили с деревянным корпусом. Но при этом с 2015 года верные традициям британцы выпускают трехколесный электрический автомобиль EV3. На полном заряде он едет порядка 240 км. Несмотря на маленький электрический мотор, EV3 может посоперничать со своим бензиновым аналогом. Вес меньше 500 кг, от 0 до 100 км за 9 секунд и максимальная скорость свыше 150 км/ч. Если бензиновый 3-Wheeler вдохновлен самолетами времен Второй мировой, то EV3 словно взяли из концептов изобретателей 60-х годов.

Цена: £35 000.

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Zelectric

Винтажный Zelectric. Ретро-футуризм – это философия компании. В 2012 году собралась целая команда энтузиастов, которая построила полноценный электрокар на основе старого VW Beetle. Теперь Zelectric занимается модификацией старых автомобилей, превращая их в электрические. Модифицированные автомобили работают надежно, не ломаются и не загрязняют окружающую среду. Им не нужен бензин, масло, фильтры и т. д. Существует возможность заказать личный проект и пригнать собственный автомобиль, цена модификации составит от $49 000 до $60 000. Можно выбрать один из имеющихся VW Beetle. В зависимости от модели и количества установленных батарей будет разниться и мощность авто, и дальность поездки.

Цена на VW Beetle: от $68.000.

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Vintage Electric – Outlaw Tracker

Vintage Electric специализируются на производстве электрических велосипедов. Это, конечно, не автомобиль, но он может проехать 48 км при двухчасовой зарядке. В переполненном городе это – отличная альтернатива автомобилю. Каждую неделю компания продает около 10–15 байков. А последний Outlaw Tracker спроектирован совместно с Emory Motorsports и вдохновлен старыми гоночными Porsche.

Цена: от $5000.

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KTM E-Ride

Известная своими мотоциклами австрийская компания KTM пару лет назад ввела в производство новую линию E-Ride. Полностью электрические дерт-байки, несмотря на все свои плюсы, обладают одним огромным минусом. Полного заряда батареи хватает всего на один час езды. Однако если носить с собой запасную, то их можно заменить быстрее, чем заправить топливом бензобак. Батарея заряжается от обычной розетки и требуется ей всего 50 минут. Большой расход энергии гарантирует высокую производительность. Мощность младшей модели составляет 15 л. с., тогда как самый мощный двигатель выдает 22 л. с.

Цена: от €11 000.

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NextEV NIO EP9

Сумасшедшие инженеры из Китая придумали батарейку мощностью 1360 л. с. NIO может разогнаться от 0 до 100 км/ч за 2,7 секунды, а от 0 до 200 км/ч за умопомрачительные 7 секунд. При этом автомобиль способен проехать 411 км на полном заряде в обычных городских условиях. Именно благодаря этим характеристикам EP9 окрестили быстрейшим электрическим автомобилем. На сегодняшний день он удерживает рекорд быстрейшего круга самой известной гоночной трассы Nürburgring. Время круга составляет – 7 минут и 5,12 секунды.

Цена: $1,2 миллиона.