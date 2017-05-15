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Взрыв цвета: Часы La Mini D de Dior Wraparound
Одна из моделей— с двойными браслетами флуоресцентных оттенков
Dior выпустили новинку в линии часовых изделий – модель La Mini D de Dior Wraparound. Модель дополнена браслетами флуоресцентных оттенков, которые дважды охватывают запястье. Сами часы сделаны из стали, желтого и розового золота, а ремешок – из лакированной кожи.
Помимо того La Mini D de Dior Wraparound украшена бриллиантами. Сами ремешки доступны в двух оттенках – фуксия и ярко-красном. Также Dior обновили часы La D de Dior Satine, увеличив диаметр – теперь он составляет 36 мм. Модели из стали получили элегантные безели из желтого золота.
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