Взрыв цвета: Часы La Mini D de Dior Wraparound

Dior выпустили новинку в линии часовых изделий – модель La Mini D de Dior Wraparound. Модель дополнена браслетами флуоресцентных оттенков, которые дважды охватывают запястье. Сами часы сделаны из стали, желтого и розового золота, а ремешок – из лакированной кожи.

Помимо того La Mini D de Dior Wraparound украшена бриллиантами. Сами ремешки доступны в двух оттенках – фуксия и ярко-красном. Также Dior обновили часы La D de Dior Satine, увеличив диаметр – теперь он составляет 36 мм. Модели из стали получили элегантные безели из желтого золота.