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Украшения / Часы

Взрыв цвета: Часы La Mini D de Dior Wraparound

Одна из моделей— с двойными браслетами флуоресцентных оттенков

Взрыв цвета: Часы La Mini D de Dior Wraparound

Dior выпустили новинку в линии часовых изделий  модель La Mini D de Dior Wraparound. Модель дополнена браслетами флуоресцентных оттенков, которые дважды охватывают запястье. Сами часы сделаны из стали, желтого и розового золота, а ремешок  из лакированной кожи. 

Помимо того La Mini D de Dior Wraparound украшена бриллиантами. Сами ремешки доступны в двух оттенках  фуксия и ярко-красном. Также Dior обновили часы La D de Dior Satine, увеличив диаметр – теперь он составляет 36 мм. Модели из стали получили элегантные безели из желтого золота. 

Buro247.kz

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