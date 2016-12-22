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Одна из ключевых фигур мира моды Франка Соццани скончалась в возрасте 66 лет

На протяжении 28 лет Франка Соццани была главным редактором итальянского Vogue, а с 1994-го возглавляла и Conde Nast Italia. Именно при ней произошли ключевые изменения в журнальной индустрии Италии. Соццани первая начала внедрять одежду иностранных дизайнеров в съемки Vogue Italia, до этого издание признавало кутюром только произведения итальянских мастеров. На обложке первого номера, выпущенного под ее редакцией, оказался Ив Сен-Лоран. Также Франка активно занималась благотворительностью - она являлась послом доброй воли при ООН, курировала некоммерческий фонд Child Priority.

Франка Соццани скончалась на 67-м году жизни в Милане. Точные подробности ее смерти неизвестны, но близкие к семье источники утверждают, что она долгое время боролась с тяжелой болезнью.