Высокая талия, униформа и балаклава: 11 трендов мужской Недели моды

Лондон, Милан и Париж

Наблюдать за мужскими неделями моды чуть ли не интереснее, чем за женскими. А по смелости трендов часто их и вовсе превосходят. Парашютный спорт, балаклавы и брюки на высокой талии – рассказываем, чем запомнились прошедшие недели мужской моды

Клуб "Высокая талия"

Определенно главный тренд прошедших недель мужской моды. Брюки и джинсы на высокой талии встречались почти на каждом показе Лондона, Милана и Парижа. Стоит заметить, тренд берет начало не из стиля унисекс, а из классических лекал костюмов 30-х, 40-х и 50-х годов. Еще один способ сделать акцент на талии – туго завязать пояс на тренче.

Orange Is The New Black

Оранжевый цвет во многом благодаря Канье Уэсту и Vetements стал одним из главных оттенков прошлого года. И вполне может оставить за собой это звание в 2017 году. От Topshop Unique до Prada – к оранжевому в этом сезоне обратился почти каждый бренд. Самый популярный оттенок – неоновый. В него окрашивают не только худи, но и пальто, пуховики, тренчи и даже костюмы-тройки.

Униформа VS. Экипировка

Последние пару сезонов дизайнеры были повально увлечены субкультурами, в новом – профессиональной одеждой. Одинаковую популярность на прошедших показах завоевала футбольная и полицейская униформа, как у Gosha Rubchinskiy, а также экипировка парашютистов, которую можно было встретить у Dsquared 2 и Juun.J.

Дорожные сумки

Thome Browne, Louis Vuitton и другие бренды решили облегчить головную боль всех путешественников в поиске красивых чемоданов и дорожных сумок. Выбор большой: от не очень практичных плоских чемоданов на колесиках до настоящих саквояжей. В первую очередь, разумеется, стоит обратить внимание на ярко-красные модели из коллаборации Louis Vuitton x Supreme.

Сумки на поясе

В моду вновь возвращаются сумки на поясе, как у кондукторов или продавщиц в магазине у дома. Новый и более эффектный вариант стилизации – носить такую сумку не на поясе, а через плечо.

Бархат

Самый модный и популярный материал этого сезона постепенно перекочевал в следующую осень и зиму. В цене все те же насыщенные и темные оттенки: красный, лазурный, коричневый, горчичный, черный и малиновый.

Шарфы

Неожиданно шарф превратился в один из самых остроумных и провокационных аксессуаров следующего сезона. Тому виной принты в духе логомании 2000-х (клетка Burberry или логотип Louis Vuitton), а также огромные шарфы от Balenciaga, на которых изображен символ в стиле предвыборной кампании скандального сенатора США Берни Сандерса. Альтернатива шарфам в стиле 2000-х – банданы Louis Vuitton x Supreme на манер той же эпохи.

Пуховики

Как мы уже усвоили в этом сезоне, пуховики – это не только удобно, но и красиво. Набрав популярность в этом сезоне, пуховики еще обязательно вернутся следующей зимой. Но уже в новом виде. Особое внимание стоит обратить на белые пуховики, которые встречались на большинстве показов прошедших недель моды. Самый эффектный вариант – виниловые пуховики с меховым подкладом.

Двубортные oversize-пальто и пиджаки

Главный конкурент пуховиков в следующем сезоне – пальто и пиджаки с гипертрофированной линией плеча и двумя рядами пуговиц. Ничего радикального - эксперименты с кроем дизайнеры легко уравновешивают спокойными приглушенными оттенками серого и коричневого.

Балаклава

На территории СНГ балаклавы вернула в моду группа "Грибы". В модной индустрии – Kenzo, MSGM, Facetasm и Walter Van Bierendonck. Альтернатива балаклаве - туго затянутый капюшон на худи.

Женщины

Гендерные рамки стираются с колоссальной скоростью, граница между мужской и женской модой - и подавно. Показы, на которых не было представлено хотя бы одного женского образа, можно сосчитать по пальцам. В мужских костюмах, кожаных комплектах или бархатных платьях, женщины появлялись на большинстве показов. Выбираем самые яркие женские образы прошедших Недель мужской моды.