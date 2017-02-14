Что нужно знать о самых модных кроссовках 2017 года

На замену Stan Smith и Air Jordan

Какую обувь сегодня носят Канье Уэст, G-Dragon, Джиджи Хадид и Фаррелл Уильямс, Fendi и Acne Studios выводят на подиум, а Nike и Adidas называют своими главными новинками? Выбрали для вас 17 самых модных кроссовок 2017 года – те, что максимально напоминают носки

Мода на кроссовки стремительно вошла в нашу жизнь пять лет назад. Сначала это были Stan Smith, Superstar и Air Jordan – классические модели Adidas и Nike. Удобные и простые в стилизации, они быстро перешли из разряда спортивной обуви в повседневную и даже вечернюю. Вскоре они появились у каждого знакомого, потеряли в своей новизне и даже некотором бунтарстве.

Сегодня мода на кроссовки приобрела такие масштабы, что новые модели на рынке появляются буквально каждый день. Один из крупнейших онлайн-ритейлеров мира ASOS в конце прошлого года поделился результатами своих продаж, согласно которым третье место из всего списка заняли кроссовки. За предложением всегда стоит спрос. Появились хайпбисты, фанатики, которые коллекционируют модели из редких и лимитированных линий за суммы, не уступающие Manolo Blahnik и Christian Louboutin.

При таких масштабах вполне логично появление микротрендов в моде на кроссовки. Сегодня на место поднадоевшим всем Stan Smith пришли тканевые кроссовки, верх которых во многом напоминает самые простые носки. Все началось полтора года назад, когда появились первые тканевые Yeezy, а Acne Studios выпустили на подиум высокие полосатые носки со спортивной подошвой. К началу 2017 года спортивные гиганты Nike и Adidas запустили сразу несколько моделей подобного типа: Sock Dart, Flyknit, Tubular и самые нашумевшие – NMD. Так, главная новинка adidas Originals EQT сегодня – это классическая модель бренда, переосмысленная в согласии как раз с этим трендом.

Тенденция набирает обороты и в сегменте люкса. Вслед за Acne Studios кроссовки-носки появились у Balenciaga, Fendi, Prada, Miu Miu и Maison Margiela. Все – с носочным верхом и обязательно "воздушной" подошвой. Самая дефицитная модель – высокие черные кроссовки Balenciaga, которые напоминают всем знакомые мужские носки, пришитые к кипенно-белой объемной подошве. Их на Net-A-Porter выкупили в первый же день продаж.

Стилизовать кроссовки с носочным верхом так же легко, как и любимые Stan Smith. Стоит запомнить лишь одно правило – носить с ними только юбки и укороченные брюки, чтобы не скрывать эффектный вверх. К тому же, они зрительно удлиняют ногу.