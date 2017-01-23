Надо брать: Легинсы

Главное возвращение в 2017 году

Легинсы вернулись. "Драгоценный камень" эпохи 80-х, если не вытеснит из гардероба брюки и джинсы, то точно составит им серьезную конкуренцию. Оставим шуточки и язвительные комментарии и начнем учиться носить легинсы вне спортзала. С каблуками и платьями

В октябре 2016 года интернет-портал Slice Intelligence опубликовал статистику продаж джинсов и брюк в онлайн-сегменте. Результаты были удивительными: по данным Slice Intelligence, продажи легинсов в прошлом году выросли на 41%, более того – они обогнали джинсы по количеству проданных единиц. Объяснить статистику просто. Последние несколько лет наблюдается бум вокруг занятий спортом и здорового образа жизни: йога, кроссфит, лыжи, городские марафоны, горы, отказ от глютена и миндальное молоко в меню. Узнали себя? Мир одержим здоровьем и культом тела – точно так же, как это было в 80-е. Спорт стал незаменимой частью жизни, а спортивная экипировка заняла большую часть гардероба. Теперь в кроссовках, бомберах, спортивных штанах и легинсах можно появляться где и когда угодно.

Вторая причина, по которой легинсы вернулись в нашу жизнь, – культ 80-х и повальное восхищение его главными кодами: плечистыми платьями, виниловыми мини-юбками, пестрыми топами из синтетики, блестящими смокингами. В качестве новых-старых икон – Мадонна, Шер, Джейн Фонда, Грейс Джонс, Дебби Харри, C. C. Catch, Пола Абдул и другие дивы 80-х.

В 2016 году к армии поклонниц легинсов примкнули Анна Делло Руссо, Леди Гага, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян, Рози Хантингтон-Уайтли, Наоми Уоттс. Нет, они носили их и раньше (на прогулку, в спортзал, в самолет), но теперь легинсы заменили брюки и стали одеждой "на выход".

А следом подключились бренды. В весенне-летнем сезоне легинсы есть в коллекциях Balenciaga, Versace, Alexander Wang, Max Mara, Gucci, Louis Vuitton, Versus Versace, Y/Project. И у каждого – свой вариант. Самый модный – у Balenciaga. Демна Гвасалия сделал сапоги-легинсы кислотных оттенков и стилизовал их с топами с объемными плечами. Практически аналогичная стилизация у Louis Vuitton. Вот только легинсы не из спандекса, а кружевные. Самый гламурный вариант – у Gucci, здесь легинсы идут в паре с платьями; спортивный – неожиданно – у Versace и Max Mara. В обеих коллекциях легинсы выступают в дуэте со спортивными ветровками и куртками.

Носить легинсы в 2017 году можно любые (трикотажные, кожаные, бархатные, кружевные) и на какой угодно манер. Есть возможность показать плоский живот и мускулистый пресс? Отлично. Тогда носить их можно с кроп-топами, как на показах Alexander Wang, Versus Versace, Saint Laurent и Blumarine. С платьями и пальто? В помощь Gucci, Gabriela Hearst и круизная коллекция Givenchy. А можно, как в 90-е – с простой футболкой и объемным жилетом. Строгих правил нет, разве что одно главное – никаких кроссовок. Только каблуки и платформа. И забудьте уже про строгие правила.