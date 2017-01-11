Во Флоренции стартовала 91-я выставка Pitti Uomo

Street style

Самые горячие тенденции мужской моды прямиком из Флоренции, где вчера стартовала главная мировая выставка мужской одежды

В этом сезоне на Pitti Uomo участвуют более 1200 марок, из них 214 – новички. Свои мужские коллекции во Флоренции решили показать Томми Хилфигер и Пол Смит, Pitti Uomo отдали предпочтение и такие бренды, как Tim Coppens, Golden Goose и Cottweiler for Reebok.

Предсказуемой выставка остается только в одном – ежегодно наряду с профессионалами мира моды сюда со всего мира съезжаются модники. "Павлины" – именно так в пух и прах наряженных мужчин несколько лет назад прозвали инсайдеры. Привлекают внимание к себе мужчины по-разному: кто-то отточенным стилем, кто-то – невероятной бородой, кто-то – яркими носками и шляпами с перьями. Но новый уровень модников с Pitti Uomo – собаки. Разумеется, тоже хорошо одетые и смешные.