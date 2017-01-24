Ульяна Сергеенко, Дайан Крюгер, A$AP Rocky и другие гости показа Dior

Street style

В Париже стартовала неделя высокой моды. Первым крупным шоу в этом сезоне стал показ Dior, а не Versace, как это было ранее. По лабиринтам волшебного сада в музее Родена прошлись Дайан Крюгер, Кирстен Данст, A$AP Rocky, Рами Малек, Наталья Водянова и другие

Возвести в музее Родена сад – идея не новая. Но Мария Грация Кьюри сделала его непохожим на предыдущие. Это был не светлый сад из детских книг или рекламных роликов Dior с Натали Портман, а загадочный, иногда пугающий, но волшебный сад из сказок о Белоснежке или Красной шапочке.

Поддержать Марию Грацию приехали Кирстен Данст, Дайан Крюгер, Диана фон Фюрстенберг, Фредерик Бегбедер, Ева Герцигова, Мирослава Дума, Елена Перминова, Ульяна Сергеенко, Ксения Собчак, а также новые лица французского бренда – актер Рами Малек и рэпер A$AP Rocky. Поддержали дизайнера гости не только словом, но и делом, появившись в нарядах из первой коллекции Марии Грации для Dior. Улицы пестрили футболками с феминистическими лозунгами, юбками-пачками и костюмами фехтовальщиц.