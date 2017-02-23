Меха и латекс: Что носят на неделе моды в Милане

Street style

Нью-Йоркская и Лондонская недели моды превратились в единый политический манифест. Мигранты, климат, Дональд Трамп не коснулись только Миланской недели моды. Тут все как всегда - роскошно и сумасбродно

Италия - всегда про излишества, и никакая мода на минимализм ей ни по чем. Итальянская еда - самая вкусная, люди - страстные, а мода - экстравагантная. На Миланской неделе моды тоже нет места слову "слишком". Возможно, его даже вывели из итальянских толковых словарей.

На первый же показ слетаются знаменитости, вроде Лены Перминовой и A$AP Rocky, которые не стесняются сумасшедших нарядов. На Миланской неделе моды не оборачиваются на ботильоны из латекса или костюмы всех оттенков радуги. Во-первых, потому что Италия, во-вторых, потому что показ Gucci. Удержаться от украшательств тяжело даже рассудительным Кэролайн Исса и Веронике Хейлбрюннер.