Лучшие street style образы с недели моды в Лондоне

К черту скуку

В Лондоне стартовала неделя моды. Под стать британским дизайнерам, экспрессивным и экспериментальным, гости показов надевают самые оригинальные наряды

Лондон кардинально отличается от Нью-Йорка. В Нью-Йорке модницы – это "рабочие девушки", которые в одежде, прежде всего, ценят удобство и функциональность. Поэтому и мода американская – понятная и коммерческая. С Лондоном другая история. Здесь любят эксперименты, не стесняются выглядеть смешно, оригинально или странно. Лондон – свобода.

В первые дни недели моды на улицах Лондона мы можем наблюдать вечерние платья с шубами и стоптанными кроссовками, комплекты из денима, которые модницы виртуозно миксуют с корсетами, а мятые пижамные брюки – с классическими пальто, сшитыми по всем английским портновским правилам.