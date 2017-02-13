Легинсы, худи и лакированные пальто: В чем ходят на Неделе моды в Нью-Йорке

Осень-зима 2017/18

Если ищете стильную верхнюю одежду, присмотритесь к образам блогеров и редакторов на Неделе моды в Нью-Йорке

Несколько лет назад на Неделю моды пришелся такой же снегопад, как сейчас. Тогда, несмотря на погодные условия, модницы не спрятали туфли и босоножки в чемоданы, а гордо вышагивали в открытой обуви по сугробам. Февраль опять встретил блогеров и редакторов мокрым снегом и ветром. А вот привычки гостей изменились. Здравый смысл одержал вверх. На улицах Нью-Йорка почти нет легких туфель, но есть кеды, ботильоны и сапоги.

Куда интереснее разглядывать верхнюю одежду гостей. Тут и классические тренчи с пуховиками, и джинсовые куртки с мехом, и пальто из матовой и лакированной кожи. Но пальма первенства по-прежнему принадлежит объемным пуховикам, которые лучше всего надевать на худи.