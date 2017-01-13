Классика vs. Уличный стиль: Гости выставки Pitti Uomo

Лучшие образы

Что из себя сегодня представляет мужская мода? Краткий экскурс по ней – в street style-хронике с флорентийской выставки мужской одежды Pitti Uomo

В свое время внимание к профессиональной выставке Pitti Uomo общественность обратила именно из-за мужчин, которые каждый сезон приезжают во Флоренцию. Гостей выставки невозможно было спутать ни с кем: идеальные костюмы (часто сшитые на заказ), шляпы, ухоженные бороды, броские детали. Позже вся эта итальянская красота превратилась в ярмарку тщеславия – и от нее устали все. Как и в принципе от жанра street style.

Сегодня на Pitti Uomo едут по-прежнему много мужчин. Наряжаются уже меньше и не так броско, как раньше, но собственному внешнему виду гости все равно придают огромное значение. Кто-то, как и раньше, верен классике и носит костюмы, разбавляя их яркими аксессуарами. Однако на улицах Флоренции появляется больше мужчин, отдающих предпочтение уличной моде. Худи, бомберы, кеды, обычные майки и джинсы на пару размеров больше – стандартный набор, но образы, составленные с одеждой, остаются очень продуманными.