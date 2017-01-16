Без лоска: Что носят гости мужской недели моды в Милане

Осень-зима 2017/18

Центр мира мужской моды переместился из Флоренции в Милан. И именно здесь окончательно подтверждается факт, что классика проиграла уличной моде

О том, что классика сдает позиции и пальму первенства в моде берет спортивный и уличный стили, мы писали в street style отчете из Флоренции. Стильными в "Мекке мужской моды" теперь считаются не мужчины в костюмах и кашемировых пальто, а спортивных брюках, бомберах, пуховиках и, неожиданно, шубах. На днях центр моды переместился из Флоренции в Милан. И здесь настроение у модников и гостей недели моды аналогичное флорентийскому. Нет, итальянцы по-прежнему любят и умеют наряжаться. Но все внимание теперь отдано более простой одежде: комбинезонам и паркам, спортивным брюкам и шубам. Те, кто раньше носил костюмы и классические туфли теперь щеголяют в худи, трениках и кроссовках для спорта. Однако, шляпы и классические пальто все же остались. В Милане не осталось лоска, и это даже хорошо.