Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы

Весна – лучшее время в Алматы. За этот короткий период и его мягкость мы этому городу прощаем многое. Цветущие парки и скверы, неспешные обеды на террасах, контраст холодного воздуха в горах и теплого в центре старой Алма-Аты, ни с чем несравнимый свет в 17:00. Сегодня весенний Алматы меньше воспевают в песнях, но город по-прежнему остается доброжелательным и гостеприимным. Он все такой же очаровательный, уютный и по-весеннему праздничный. Майские каникулы, командировка или ностальгия – чтобы ни привело вас сюда, в мае в Алматы хочется одеваться красиво. Собрать чемодан в поездку из Астаны нам помог столичный концепт-стор Seven Life Store. Для деловых встреч – костюмы Chloe Stora и сумки Lina Brax, для прогулок по городу – легкие шорты и рубашки 8PM, платья-рубашки из денима I Am Studio, для свиданий – романтичные кружевные платья Self Portrait. Вдохновляйтесь.