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Мода / Съемки

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы

Приехать в Алматы на весенние каникулы – мечта каждой казахстанской модницы. Лучшее время: террасы, мягкий свет, сирень в парках. Правильно собрать чемодан в столице поможет концепт-стор Seven Life Store

Весна – лучшее время в Алматы. За этот короткий период и его мягкость мы этому городу прощаем многое. Цветущие парки и скверы, неспешные обеды на террасах, контраст холодного воздуха в горах и теплого в центре старой Алма-Аты, ни с чем несравнимый свет в 17:00. Сегодня весенний Алматы меньше воспевают в песнях, но город по-прежнему остается доброжелательным и гостеприимным. Он все такой же очаровательный, уютный и по-весеннему праздничный. Майские каникулы, командировка или ностальгия – чтобы ни привело вас сюда, в мае в Алматы хочется одеваться красиво. Собрать чемодан в поездку из Астаны нам помог столичный концепт-стор Seven Life Store. Для деловых встреч  костюмы Chloe Stora и сумки Lina Brax, для прогулок по городу – легкие шорты и рубашки 8PM, платья-рубашки из денима I Am Studio, для свиданий – романтичные кружевные платья Self Portrait. Вдохновляйтесь.

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 1)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 2)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 3)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 4)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 5)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 6)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 7)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 8)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 9)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 10)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 11)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 12)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 13)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 14)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 15)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 16)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 17)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 18)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 19)

Seven Life Store x Buro24/7: Алматинские каникулы (фото 20)

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