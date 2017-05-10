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Мода / Съемки

Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan

В алматинском Saks Fifth Avenue появился новый бренд обуви - Rosbalet. Необычные туфли дизайнера Сергея Козырева завоевали популярность у модниц от Парижа до Шанхая. Рассказываем, как стоять крепко на самом модном каблуке

Бренд Rosbalet запустился в Париже в прошлом году, его презентация прошла во время Недели моды в знаменитом историческом особняке, резиденции русского посла на 79 rue de Grenelle, который проектировал архитектор Версаля Робер де Котт. У бренда с архитектурой вообще свои особенные отношения. Туфли Rosbalet вдохновлены архитектурой и скульптурой. Эта обувь – про форму и детали. Экспериментирует Сергей Козырев с формой каблука, носка, задника и в целом с линиями. Так, в коллекции Rosbalet весна-лето 2017 у лодочек не классическая тонкая шпилька, а массивный круглый каблук или изящно изогнутый у основания. То же самое с каблуками балеток и сапог. Необычной форме подыгрывают детали: шнуровка, металлическая дуга на носке, вырезанная на полусапогах пятка. Подступиться к экспериментальной обуви может быть страшно, но на деле все просто и туфли легко вписываются в любой образ – повседневный, вечерний, офисный.

Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan (фото 1)

Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan (фото 2)

Рубашка  Ellery, джинсы и жакет  Balenciaga, лодочки  Rosbalet

Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan (фото 3)

Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan (фото 4)

Платье в сетку, юбка  No.21, обувь  Rosbalet

Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan (фото 5)

Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan (фото 6)

Блуза, брюки  Balenciaga, обувь  Rosbalet


Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan (фото 7)

Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan (фото 8)

Жакет  Stella McCartney, брюки – Marni, обувь  Rosbalet

Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan (фото 9)

Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan (фото 10)

Юбка  Jacquemus, обувь  Rosbalet

Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan (фото 11)

Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan (фото 12)

Платье  Proenza Schouler, обувь  Rosbalet

Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan (фото 13)

Платье  Victoria Beckham, обувь  Rosbalet

Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan (фото 14)

Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan (фото 15)

Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan (фото 16)

Комбинезон - Roland Mouret, обувь - Rosbalet 

Фотограф: Марина Карпыкова

Стиль: Анара Кукиева

Модель: Баян Бокишева (Eat Models)

Макияж и волосы: Эльвира Ахметова, Ильмира Токмагамбетова 

Одежда и обувь: Saks Fifth Avenue 

Buro247.kz

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