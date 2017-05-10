Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan

Бренд Rosbalet запустился в Париже в прошлом году, его презентация прошла во время Недели моды в знаменитом историческом особняке, резиденции русского посла на 79 rue de Grenelle, который проектировал архитектор Версаля Робер де Котт. У бренда с архитектурой вообще свои особенные отношения. Туфли Rosbalet вдохновлены архитектурой и скульптурой. Эта обувь – про форму и детали. Экспериментирует Сергей Козырев с формой каблука, носка, задника и в целом с линиями. Так, в коллекции Rosbalet весна-лето 2017 у лодочек не классическая тонкая шпилька, а массивный круглый каблук или изящно изогнутый у основания. То же самое с каблуками балеток и сапог. Необычной форме подыгрывают детали: шнуровка, металлическая дуга на носке, вырезанная на полусапогах пятка. Подступиться к экспериментальной обуви может быть страшно, но на деле все просто и туфли легко вписываются в любой образ – повседневный, вечерний, офисный.

Рубашка – Ellery, джинсы и жакет – Balenciaga, лодочки – Rosbalet

Платье в сетку, юбка – No.21, обувь – Rosbalet

Блуза, брюки – Balenciaga, обувь – Rosbalet





Жакет – Stella McCartney, брюки – Marni, обувь – Rosbalet

Юбка – Jacquemus, обувь – Rosbalet

Платье – Proenza Schouler, обувь – Rosbalet

Платье – Victoria Beckham, обувь – Rosbalet

Комбинезон - Roland Mouret, обувь - Rosbalet

Фотограф: Марина Карпыкова

Стиль: Анара Кукиева

Модель: Баян Бокишева (Eat Models)

Макияж и волосы: Эльвира Ахметова, Ильмира Токмагамбетова

Одежда и обувь: Saks Fifth Avenue