Время вспять: Второй выпускной бал

Приближается время выпускных балов, время тяжелого выбора платья и острого желания быть самой красивой. Больше недели назад в социальных сетях редакция Buro 24/7 при дружеской поддержке Esentai Mall запустила кампанию #мненестыднозавыпускноеплатье. Будем честными, спустя годы не все из нас готовы вспоминать этот вечер с радостью и разглядывать свои выпускные фотографии. А что, если бы сегодня все можно было поменять? Какое платье выбрала бы та неуверенная в себе старшеклассница? Певица Лидия Досалина, актриса Анастасия Тарасова, модель Олжас Тогымбет и дизайнер Ольга Ким показали свои выпускные фотографии, повернули время вспять и снова оделись на бал.

Лидия Досалина

"Я заканчивала школу во времена перестройки, в то время было сложно купить что-то интересное, красивое и качественное. На рынке был один Китай. Спасло то, что я много шила для себя: пиджаки, пальто, юбки, платья – все. Естественно, свое выпускное платье я решила шить сама. Обратилась за помощью к маминой подруге-швее. Модель платья выбрала сама, а она помогла мне его скроить, расчитала расход ткани. Платье было сшито под халат, сильно расклешенное, с английской проймой, воротничком и пуговицами. 59 мелких пуговиц. Чтобы застегнуть платье, нужно было потратить 40 минут. На самом деле мне мое выпускное платье нравится по сей день. Сегодня я бы изменила только ткань. Единственное, что меня смущает в образе – прическа. Сейчас бы я такое ни за что не сделала, но в то время это было модно".

"Нынешний образ не сильно отличается от старого. Это все тот же приталенный силуэт, книзу расклешенный, пастельный оттенок. Может быть, оно более смелое, чем выпускное, откровенное и сексуальное. Но ведь и я уже не застенчивая 17-летняя девочка".

Платье – Maria Lucia Hohan (Saks Fifth Avenue)





Источник: http://www.buro247.kz/fashion/shoots/obuv-rosbalet-v-cyemke-buro247-kazakhstan.html

Ольга Ким

"Свое выпускное платье я шила на заказ. В 11-м классе мы жили с мамой в разных городах, поэтому подготовкой своего образа я занималась самостоятельно. Сама выбирала ткань и цвет, даже цветы-броши делали на заказ. Все девочки в классе тщательно скрывали свой наряд, даже его цвет. Да, это типичное платье принцессы, потому что мне хотелось на выпускной надеть нечто такое, чего я никогда не носила в жизни. Помню шок, когда увидела в зеркале макияж "гейши": выбеленное лицо, длиннющие стрелки. Пришлось часть смыть, мне было некомфортно, я ведь тогда совсем не красилась. Учителя нам советовали просто распустить волосы или сделать легкие локоны, но я не послушалась. Хотелось именно "прическу". Ее и получила. Столько эмоций было от подготовки. Представьте, несколько часов в салоне красоты! Тогда это было праздником".

"Спустя годы предпочтения изменились. Платьев принцесс уже не хочется, это просто не мое. Сейчас бы я остановила свой выбор даже не на вечернем платье, а коктейльном, как это – Fendi. Оно простое, но эффектное, особенно в сочетании с этим жакетом и туфлями-чулками".

Платье, жакет, обувь – все Fendi (Esentai Mall, 1 этаж)





Источник: http://www.buro247.kz/fashion/shoots/obuv-rosbalet-v-cyemke-buro247-kazakhstan.html

Анастасия Тарасова

"Выпускное платье мне шила мама. В школе она всегда меня спасала тем, что создавала для меня оригинальные вещи. В эпоху костюмов adidas и Montana это было бесценно. С начала 90-х годов мама покупала журнал Burda. Мы с ней фанатели по красивой германской жизни, по женщинам с макияжем и, конечно, по модным нарядам, которые возможно сшить самим. Свое выпускное платье я выбрала из свеженького номера за апрель 2001-го. Мы бегали по городу в поисках ткани, по барахолке в поисках обуви. Лет пять назад я принесла платье в театр. Мы переделали его в один из костюмов к уличному спектаклю. Каждый раз, когда я достаю его из своего шкафа, я всем говорю: "Внимание, это мое выпускное платье, и оно до сих пор мне как раз!"

"Я не смогла пройти мимо такой красоты. Для меня платье – это всегда образ, настроение, целый спектакль. Такой набор есть далеко не в каждом наряде. Для особого случая, как выпускной, я бы сейчас искала платье именно по этим критериям".

Платье – Maticevski (Saks Fifth Avenue), кеды – Jimmy Choo (Esentai Mall, 2 этаж)





Источник: http://www.buro247.kz/fashion/shoots/obuv-rosbalet-v-cyemke-buro247-kazakhstan.html

Олжас Тогымбет

"Честно, одевали на выпускной меня родители. Я в этом особо ничего не понимал. Выбирали по принципу "все лучшее, как у всех". Это был костюм-тройка: пиджак, жилет и брюки. Глядя на старые фотографии, можно сказать, что эта была улучшенная версия школьной формы. Ничего особенного. Стандартной была и прическа: расчесали, пригладили гелем – и все. Сейчас я бы, конечно, так не оделся.

"Я не думал, что стану моделью и буду участвовать в показах и съемках. Буду неплохо разбираться в стиле, моде. С опытом пришло понимание, что я хочу носить, что мне идет, что с чем нужно сочетать. Мой выбор сегодня – это клубный пиджак, сорочка и брюки, а не слишком строгие классические костюмы или смокинги. Я могу так одеться на встречу, на мероприятие – куда угодно, потому что это мое".

Пиджак, брюки, обувь – Cornelliani (Esentai Mall, 1 этаж)

Фотограф: Марина Карпыкова

Стиль: Анара Кукиева

Модели: Лидия Досалина, Анастасия Тарасова, Ольга Ким, Олжас Тогымбет

Макияж и прически: Эльвира Ахметова, Ильмира Токмагамбетова





Источник: http://www.buro247.kz/fashion/shoots/obuv-rosbalet-v-cyemke-buro247-kazakhstan.html