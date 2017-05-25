Эти дети хотят рейва

Свобода самовыражения и любовь к музыке – вот что объединяет фанатов танцевальных марафонов под громкими колонками, Function One, если повезет. Как паломники они следуют в мекку техно-вечеринок Берлин, на многодневные европейские фестивали в Испанию, Венгрию, Польшу, все чаще в страны Прибалтики. Электронная музыка стала целой культурой, она влияет на моду, искусство и экономику. В последние годы рейвы и вечеринки – повод поехать в Тбилиси или Киев, которые гремят сейчас наравне с Берлином, а теперь – и в Алматы, где уже завтра начнется краковский фестиваль электронной музыки Unsound Dislocation. Клабберы и энтузиасты электронной музыки – это сообщество без возраста и без границ. На танцполе не важно какой ты национальности, сексуальной ориентации, сколько евро или тенге у тебя в кармане, что на тебе надето – желанный бомбер Vetements или олимпийка из секонд-хенда. Главное – индивидуальность и чувство свободы. Дорогой свитшот, спортивные трико, солнцезащитные очки и винтажная кепка; короткие шорты и гетры до колен, любимые сникеры или армейские ботинки, полуметровые ботфорты или лодочки с носками – у каждого свой стиль одежды, и свой танец. Объединяет их только решимость стоять на ногах 18 часов подряд под гипнотические звуки техно.

Фотограф: Нуртас Сисекенов

Стиль и арт-дайрекшн: Гаухар Сисекенова и Куат Абешев

Модели: Алия Асанова, Ваня Носачев, Рустем Ахмеджанов