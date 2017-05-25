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Мода / Съемки

Эти дети хотят рейва

Съемка Buro 24/7 Kazakhstan к фестивалю электронной музыки Unsound Dislocation Almaty

Свобода самовыражения и любовь к музыке – вот что объединяет фанатов танцевальных марафонов под громкими колонками, Function One, если повезет. Как паломники они следуют в мекку техно-вечеринок Берлин, на многодневные европейские фестивали в Испанию, Венгрию, Польшу, все чаще в страны Прибалтики. Электронная музыка стала целой культурой, она влияет на моду, искусство и экономику. В последние годы рейвы и вечеринки – повод поехать в Тбилиси или Киев, которые гремят сейчас наравне с Берлином, а теперь – и в Алматы, где уже завтра начнется краковский фестиваль электронной музыки Unsound Dislocation. Клабберы и энтузиасты электронной музыки – это сообщество без возраста и без границ. На танцполе не важно какой ты национальности, сексуальной ориентации, сколько евро или тенге у тебя в кармане, что на тебе надето – желанный бомбер Vetements или олимпийка из секонд-хенда. Главное – индивидуальность и чувство свободы. Дорогой свитшот, спортивные трико, солнцезащитные очки и винтажная кепка; короткие шорты и гетры до колен, любимые сникеры или армейские ботинки, полуметровые ботфорты или лодочки с носками – у каждого свой стиль одежды, и свой танец. Объединяет их только решимость стоять на ногах 18 часов подряд под гипнотические звуки техно.  

Эти дети хотят рейва (фото 1)

Эти дети хотят рейва (фото 2)

Эти дети хотят рейва (фото 3)

Эти дети хотят рейва (фото 4)

Эти дети хотят рейва (фото 5)

Эти дети хотят рейва (фото 6)

Эти дети хотят рейва (фото 7)

Эти дети хотят рейва (фото 8)

Эти дети хотят рейва (фото 9)

Эти дети хотят рейва (фото 10)

Эти дети хотят рейва (фото 11)

Эти дети хотят рейва (фото 12)

Эти дети хотят рейва (фото 13)

Эти дети хотят рейва (фото 14)

Эти дети хотят рейва (фото 15)

Эти дети хотят рейва (фото 16)

Эти дети хотят рейва (фото 17)

Эти дети хотят рейва (фото 18)

Эти дети хотят рейва (фото 19)

Эти дети хотят рейва (фото 20)

Эти дети хотят рейва (фото 21)

Эти дети хотят рейва (фото 22)

Эти дети хотят рейва (фото 23)

Фотограф: Нуртас Сисекенов

Стиль и арт-дайрекшн: Гаухар Сисекенова и Куат Абешев 

Модели: Алия Асанова, Ваня Носачев, Рустем Ахмеджанов

Куат Абешев

  • Фото: Нуртас Сисекенов

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