Не бабушка: Галина Щеголихина в бьюти-съемке Buro 24/7 Kazakhstan

В казахстанском информационном пространстве о зрелости, а уж тем более старости в контексте красоты не говорят. Так же как в моде. В определенном возрасте казахстанская женщина становится бабушкой, любимой апашкой, но о том, что она – женщина, говорить как бы уже не принято. Возраст не озвучивают, его стесняются, само слово "старость" в понимании казахстанского человека – про немощность, с уважением вроде, но про слабость. Один из доставшихся нам в наследство сетереотипов – старость не может быть красивой. И именно поэтому женщина "за..." выключена из индустрии красоты, все, что ей предлагают, – бороться с морщинами. Женщина с макияжем в возрасте 60+ вызывает удивление, или 50-летняя модель в рекламе нижнего белья.

Западное общество к зрелости относится иначе. Морщины воспринимаются естественно, они – отпечаток эмоций и жизни, которая не закончилась, той, что она сейчас живет. В зрелости видят красоту, косметические компании и модные бренды (Celine, Calvin Klein, Gucci, Loewe, Bottega Veneta). 68-летняя Джессика Лэнг рекламирует косметику Marc Jacobs Beauty, а Nars сотрудничает с 71-летней актрисой Шарлоттой Рэмплинг. Смело, учитывая тот факт, что декоративную косметику, как правило, рекламируют юные модели. Опыт косметических компаний мы рискнули применить в собственной съемке. Помогли нам в этом свободная от стереотипов модель Галина Щеголихина и визажист Антон Зимин.

Платье – Max Mara

Платье – Fendi

Фотограф: Марина Карпыкова

Визажист: Антон Зимин (M.A.C Cosmetics)

Стиль: Анара Кукиева

Модель: Галина Щеголихина

Волосы: Адель Шулянова