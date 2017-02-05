Самая интересная модель капсульной коллекции – поясная сумка Miu Miu. Если раньше сумки такого формата ассоциировались лишь со спортивными аксессуарами для фитнеса и бега, то в интерпретации Miu Miu модель отлично подходит для повседневного и вечернего выхода. Носить такую сумку зимой мы советуем вместо пояса вместе с джинсами и пуловером или шерстяным платьем. А весной и летом надевать на талию со свободными платьями и топами.
Помимо поясных сумок в коллекцию вошли модели MIUlady. Сделанные из мягкой телячьей и козлиной кожи сумка MIUlady представлена в богатой цветовой палитре. На классическом клапане сумки расположена большая пряжка ремня из латуни, вручную украшенная кристаллами и отсылающая к эпохе барокко. Также в коллекцию вошла серия украшений – серьги, кольца, подвески и ожерелья.
Источник: http://www.buro247.kz/fashion/our-choice/obekt-zhelaniya-sumka-miu-miu.html
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