Ко дню Святого Валентина

Поясные сумки, украшения из жемчуга, вечерние сумки на цепочке, кулоны и кольца в виде сердца – идеальные подарки в новой коллекции Miu Miu к 14 февраля

Самая интересная модель капсульной коллекции – поясная сумка Miu Miu. Если раньше сумки такого формата ассоциировались лишь со спортивными аксессуарами для фитнеса и бега, то в интерпретации Miu Miu модель отлично подходит для повседневного и вечернего выхода. Носить такую сумку зимой мы советуем вместо пояса вместе с джинсами и пуловером или шерстяным платьем. А весной и летом надевать на талию со свободными платьями и топами.

Помимо поясных сумок в коллекцию вошли модели MIUlady. Сделанные из мягкой телячьей и козлиной кожи сумка MIUlady представлена в богатой цветовой палитре. На классическом клапане сумки расположена большая пряжка ремня из латуни, вручную украшенная кристаллами и отсылающая к эпохе барокко. Также в коллекцию вошла серия украшений – серьги, кольца, подвески и ожерелья.





Источник: http://www.buro247.kz/fashion/our-choice/obekt-zhelaniya-sumka-miu-miu.html