Новый год и традиции разных эпох: СССР, 90-е, наши дни

Съемка Buro 24/7

В этом году в моду вернулись 80-е, 90-е и нулевые. Три совершенно не похожие друг на друга эпохи соседствуют в коллекциях одного сезона. Следуя трендам на ностальгию, редакция Buro 24/7 вспоминает, как праздновали Новый год в эти радикально разные десятилетия и приходит к выводу, что от тотального дефицита через излишества и показную роскошь 90-х, мы наконец-то пришли к спокойному, семейному празднику. А от платьев, сшитых по вырезкам из Burda Moden, – к удобным рождественским свитерам

СССР

Отмечать Новый Год в СССР стали в 37-м году, тогда же впервые появился Дед Мороз. В 60-х советское телевидение делали массовым, тогда и заложилась эта традиция встречать Новый год у телевизора. Первый новогодний "Голубой огонек" вышел в 62-м году, новогодние обращения ввел в 1971 году Леонид Брежнев, а до "Иронии судьбы" 31 декабря показывали "Эту веселую планету". В 80-е в мире была ультрамодной советская эстетика – каракулевые шапки генсеков из коллекции Сен-Лорана, Готье, который использовал шрифт кириллицу, а в самом СССР благодаря Раисе Горабчевой появился журнал Burda Moden. Советские женщины начали повально шить платья по моделям из немецкого журнала. Новый год встречали компанией, отстояв огромные очереди за дефицитными колбасой, шоколадными конфетами, апельсинами и шампанским.

девяностые и нулевые

90-е – время фирм, МММ, моды на Versace (бренд из первых зашел на территорию бывшего Советского Союза), первой телевизионной рекламы, о которой потом подробно расскажет Пелеви,н и приватизации. В моде – Fila, спортивные костюмы, гипертрофированные формы, обилие красок и расцветок со стихийных рынков. Новогоднее меню особенных изменений не претерпело, только продукты купить стало еще тяжелее. Деликатесами на новогодних столах считаются иностранный шоколад, бананы, киви, главная потребительская мечта – бытовая техника.

В нулевые ситуация кардинально меняется – открываются первые супермаркеты, стол начинает ломиться от закусок – от ананасов до бутербродов с икрой, появляются магазины дорогой одежды. Вынужденная традиция отмечать Новый год дома меняется на застолья в ресторанах, популярными становятся поездки за рубеж. Праздничный дресс-код – все самое дорогое, что только найдется в шкафу, – шубы, бархатные платья, пайетки, анималистичные принты, украшения.

наши дни

Десятые годы характеризует новый тренд – отказ от излишеств и чрезмерности. Возвращается мода на праздники в кругу семьи и уютные домашние посиделки. Кардинально меняется новогодний стол – если оливье пропадет из меню еще нескоро, то главное блюдо, закуски и шампанское теперь далеки от советского продуктового набора. Предпочтение отдают европейским и самым любимым блюдам. Дресс-код – удобная и неброская одежда, мода на рождественские свитера. Идеальный вариант праздника – собраться с родными и друзьями в горах, в доме с камином и видом на заснеженные склоны.

Фотограф: Марина Карпыкова

Стиль: Катерина Милославская

Арт-директор: Сергей Юн

Модели: Айдана Ален (Goltsman Models), Егор Гагаринов (Cast.kz)

Макияж и прически: Анастасия Маденова, Назым Дузбаева (Irina Khaber Beauty)

Одежда: Saks Fifth Avenue, Max Mara